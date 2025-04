Vasco e Flamengo ficam no empate no Maracanã pelo Brasileirão

O @vascodagama empata com o @flamengo no Clássico dos Milhões por 1×1, no Maracanã! ???

O Vasco criou sua melhor chance no primeiro tempo, quando Paulo Henrique acertou a trave. Já o Flamengo teve mais posse de bola e obrigou Léo Jardim a algumas boas defesas.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Cruzeiro, no domingo, no Parque do Sabiá. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Corinthians, no Maracanã.

O jogo