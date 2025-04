Troféu Maria Lenk 2025 de natação começará no Rio com vagas internacionais em disputa

O Troféu Maria Lenk 2025, de natação, começará nesta segunda-feira, no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. A competição reunirá 380 atletas de 44 clubes, além de nadadores da Bolívia, Colômbia, Uruguai e Turquia.

Durante a semana, os atletas disputarão vagas nas seleções brasileiras que participarão do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, do Campeonato Mundial Júnior da Romênia e dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção.

"O Troféu Maria Lenk é o ponto central da temporada da natação brasileira. É a partir daqui que vamos formar nossas seleções principais e de base, pensando nos desafios internacionais do ano. Teremos grandes nomes e também jovens atletas buscando espaço. A criação da final Júnior é um marco importante nesse processo de renovação", afirmou Gustavo Otsuka, gerente de natação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).