São Paulo x Santos: veja onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

Como chegam os times?

O São Paulo não começou bem no Campeonato Brasileiro e tem quatro empates em quatro jogos. Na última quarta-feira, o Tricolor ficou no 2 a 2 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A equipe ocupa apenas a 16ª posição, com quatro pontos somados.

Por conta da sequência ruim de resultados, o treinador Luis Zubeldía está pressionado no cargo. Um novo tropeço diante do Santos pode colocar um ponto final na passagem do argentino no comando do São Paulo.

Para o duelo, o comandante não poderá contar com Calleri. O atacante teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. O tempo médio de recuperação de lesões deste tipo (LCA) costumam girar em torno dos nove meses.

Além dele, Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), que já vinham sendo desfalques, seguem de fora.

Já o Santos, sob o comando do técnico interino César Sampaio, busca sua segunda vitória seguida na competição. Na última quarta-feira, o Peixe superou o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro. A equipe ocupa a 13ª posição, com quatro pontos somados.