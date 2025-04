São Paulo x Santos: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Campeonato Brasileiro

Neste domingo, São Paulo e Santos duelam no Estádio do Morumbis, às 16h (de Brasília), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue em busca da primeira vitória, enquanto o Peixe tenta o seu segundo triunfo seguido.

O São Paulo não começou bem no Campeonato Brasileiro e tem quatro empates em quatro jogos. Na última quarta-feira, o Tricolor ficou no 2 a 2 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A equipe ocupa apenas a 16ª posição, com quatro pontos somados.

Por conta da sequência ruim de resultados, o treinador Luis Zubeldía está pressionado no cargo. Um novo tropeço diante do Santos pode colocar um ponto final na passagem do argentino no comando do São Paulo.