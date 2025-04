São Paulo vence o Grêmio fora de casa e dorme na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino

O São Paulo visitou o Grêmio, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. No Estádio do Vale, o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Giovanna Crivelari e Bruna Calderan. Enquanto, Raíssa Bahia descontou para as donas da casa.

Com o resultado, o São Paulo foi aos 13 pontos e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino. Por outro lado, o Grêmio permanece na 11ª posição, com seis pontos conquistados e ainda pode perder posições até o fim da rodada.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 15 horas (de Brasília), quando recebe o Corinthians, no CFA Presidente Laudo Natel. O Grêmio encara o Internacional no dia 28 de abril, segunda-feira, às 20 horas, no Estádio do Vale. As duas partidas são válidas pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.