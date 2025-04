São Paulo vence o Brasília e enfrentará o Flamengo nas oitavas do NBB

Duas partidas emocionantes encerraram essa primeira etapa da competição neste sábado (19/04)! A hora de virar a chave chegou e já começamos os preparativos para os Playoffs! ?

A vitória do São Paulo sobre o Brasília colocou a equipe na 14ª colocação, com 45 pontos. Miller foi o cestinha da partida anotando 24 pontos e pegando sete rebotes para o São Paulo. Fisher também apareceu bem com duplo-duplo de 11 pontos e dez assistências.

O Brasília teve três jogadores anotando mais de dez pontos. Von Haydin liderou a equipe com 17 pontos, seguido de Guilherme, que anotou 15 e Lucas com 11. Haydin também liderou o time em assistências, com quatro.