São Paulo tenta quebrar jejum de quase 2 anos sem vencer o Santos

O duelo mais recente foi disputado em fevereiro deste ano, na Vila Belmiro, também pelo Estadual. Apesar do gol de Lucas Moura com assistência de Calleri, o São Paulo sofreu a virada com tentos de Guilherme (2) e Gabriel Bontempo.

Além do retrospecto ruim, o técnico Luis Zubeldía chega pressionado no cargo. O último triunfo foi diante do Talleres, no dia 2 de abril, pela Libertadores. Deste então, comandante argentino soma quatro empates. Assim, um novo tropeço diante do Santos pode colocar um ponto final na passagem do argentino no comando do São Paulo.

A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis.