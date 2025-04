Santos busca superar péssimo aproveitamento como visitante em 2025 para vencer o São Paulo

O Santos enfrenta o São Paulo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis. pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Peixe terá que superar o péssimo aproveitamento como visitante em 2025.

Na atual temporada, o Santos disputou 18 partidas, sendo nove fora de casa. A equipe alvinegra amargou seis derrotas, teve dois empates e somou apenas uma vitória, o que totaliza um aproveitamento de apenas 18,6%.

Longe de seus domínios, o Santos empatou na fase de grupos do Campeonato Paulista com Ponte Preta (1 a 1) e Novorizontino (0 a 0); perdeu para Velo Clube (2 a 1), São Bernardo (3 a 1) e Corinthians (2 a 1); e somou sua única vitória contra a Inter de Limeira, por 3 a 0, com brilho de Neymar nas bolas paradas. Já na semifinal, a equipe voltou a perder do Corinthians (2 a 1), em Itaquera.