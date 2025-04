Samuel Xavier destaca trabalho de Renato Gaúcho no Fluminense: "Efeito imediato"

O Fluminense está em boa fase desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. O treinador foi contratado no lugar de Mano Menezes, demitido após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Samuel Xavier, lateral direito do Tricolor Carioca, elogiou o novo treinador, enfatizando o "efeito imediato" no desempenho da equipe.

