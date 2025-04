Renato Paiva deve repetir escalação do Botafogo para jogo contra Atlético-MG

? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 19, 2025

O confronto será a reedição da última final da Libertadores. Na ocasião, o Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 e conquistou a competição continental pela primeira vez.

Para esta partida, o técnico Renato Paiva indicou a manutenção da escalação que ficou no empate com o São Paulo no meio de semana. Na ocasião, o português teve que conviver com as críticas da torcida no Nilton Santos.

Assim, o Botafogo deve ir a campo com a seguinte formação: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Patrick de Paula e Savarino; Matheus Martins e Igor Jesus.

O Botafogo está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos.