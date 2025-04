Paysandu fica no empate com o Operário-PR e segue sem vencer pela Série B

Fim de jogo.

O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Goiás, pela partida de volta da final da Copa Verde, no Serra Dourada. O Operário-PR encara o Coritiba no próximo sábado, às 16 horas, pela quinta rodada da Série B, no Couto Pereira.

O Operário-PR precisou bastante durante toda a partida, principalmente na segunda etapa, mas não conseguiu balançar as redes. Já o Paysandu tentou levar perigo nos contra-ataques, mas também falhou em evitar o empate.