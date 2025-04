Palmeiras tenta aproveitar série invicta como visitante para quebrar tabu contra o Fortaleza no Castelão

No retrospecto como visitante, o Palmeiras não tem vida fácil contra o Fortaleza. Como visitante, o Verdão enfrentou o Tricolor em 13 oportunidades e só venceu duas vezes: uma na decisão da Taça Brasil de 1960 e outra no Brasileirão de 2019, que foi a última vez. Além disso, são cinco derrotas e seis empates.

Já no retrospecto geral, quem leva vantagem é o time paulista. Ao todo, as equipes já se enfrentaram em 25 jogos, com dez vitórias do Palmeiras, oito do Fortaleza, além de oito triunfos do Fortaleza.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentaram pela última vez em outubro de 2024, pela 31ª rodada do Brasileirão, e o duelo terminou empatado por 2 a 2. O Alviverde saiu na frente duas vezes e cedeu empate ao adversário. Naquela oportunidade, o resultado impediu que o Verdão abrisse vantagem na liderança do torneio. A equipe foi até a última rodada com chance de título, mas ficou com o vice.

E no domingo, o Verdão entra em campo também de olho na liderança. Atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa o segundo lugar, com dez pontos, empatado com o Flamengo, que lidera a tabela por ter maior saldo de gols.