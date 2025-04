Nauhany Silva conquista títulos de simples e duplas no ITF J200 de Assunção

A tenista brasileira Nauhany Silva venceu neste sábado as chaves de simples e duplas do ITF J200 de Assunção, Paraguai. Com apenas 15 anos, a atleta paulista ocupa a 84ª colocação no ranking mundial juvenil da ITF (sub-18).

Nauhany superou a argentina Candela Vazquez, número 88 do ranking, por 4/6, 7/6 e 6/2 na decisão da chave de simples. Após perder o primeiro set e enfrentar match-points no segundo, a brasileira reagiu e fechou a partida em três sets.

Na sexta-feira, ela já havia conquistado o título de duplas ao lado da gaúcha Pietra Rivoli. As brasileiras venceram a argentina Candela Vazquez e a paraguaia Catalina Schaerer por 6/3 e 6/2 na final.