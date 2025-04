Memphis lidera virada sobre o Sport, e Corinthians volta a vencer no Brasileirão após queda de Ramón

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O clube recebe o Racing-URU na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos. Já o próximo desafio pela Série A será no domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, às 16 horas.

O Sport, por sua vez, entra em campo novamente no sábado, às 20 horas, contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro.

O jogo

Os donos da casa tentaram pressionar no começo e quase abriram o placar com cinco minutos. Romero disparou pela direita e cruzou rasteiro para Memphis. O holandês dominou dentro da área, girou em cima do marcador e finalizou com muito perigo.

Na sequência, foi a vez do camisa 10 fazer a jogada e achar Yuri Alberto na área. O atacante se atirou na bola e tirou tinta do poste. Aos 11, Carillo recebeu lindo passe de três dedos de Memphis na direta e deixou na medida para Romero. O paraguaio chegou batendo de primeiro e acertou o pé da trave.

E o Corinthians seguiu empilhando chances perdidas. Com 13 minutos, Memphis arriscou da entrada da área e mandou por cima. No lance seguinte, Yuri Alberto saiu cara a cara com o goleiro, mas se atrapalhou e chutou mal, para fora. Depois, o camisa 9 teve mais uma oportunidade, em forte arremate cruzado, defendido por Caíque França.