Lesão de Calleri abre brecha para Ryan Francisco, enfim, conquistar espaço no São Paulo

Com a lesão de Calleri, sofrida na última quarta-feira, durante o duelo contra o Botafogo, o jovem atacante Ryan Francisco pode, enfim, conquistar seu espaço no elenco do São Paulo. No profissional desde a primeira rodada do Paulistão, o garoto foi titular somente contra o Botafogo-SP. Deste então, apesar de ter sido relacionado para outros 17 jogos, não saiu do banco em 12 deles.

Em sua segunda partida como profissional, contra a Portuguesa, Ryan foi o responsável por garantir a vitória do São Paulo por 2 a 1, pela quinta rodada do Estadual. Apesar de sair do banco aos 37 minutos do segundo tempo, o jovem anotou o seu primeiro e único gol até aqui no profissional, já nos acréscimos, e desempatou a partida.

No entanto, a atuação parece não ter convencido a comissão técnica, já que no jogo seguinte, contra o Santos, seguiu com pouca minutagem. Luis Zubeldía colocou o atleta apenas aos 44 minutos da etapa final. Pelo Paulistão, Ryan entrou somente mais uma vez, diante a Inter de Limeira. Desta vez, substituiu Alisson, aos 23 minutos do segundo tempo.