Herói contra o Sport, Memphis se diz orgulhoso do Corinthians e cita ambição por títulos

O Corinthians venceu o Sport por 2 a 1, de virada, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Craque da partida, com dois gols marcados, Memphis Depay afirmou que está orgulhosos do elenco e destacou a sua ambição por títulos.

"Muito importante. Queremos competir, precisamos pontuar, especialmente em casa. Perdemos muitos pontos na últimas rodadas. Começamos bem, mas perdemos muitas chances. Estou orgulhoso do time. Mostramos caráter. Estou feliz. Sou mais feliz quando ganhamos. Quero vencer as partidas. Estou feliz no Brasil, mas quero competir por todos os títulos. Estamos construindo isso", disse ao Premiere.

Com o resultado, o Timão pula momentaneamente para o sétimo lugar da competição, com sete pontos. A equipe, porém, ainda pode perder posições conforme os outros resultados da rodada.