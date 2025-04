Gyokeres ultrapassa Lewandowski e se aproxima de Salah na disputa pela Chuteira de Ouro 2025

Nesta sexta-feira, o atacante sueco Viktor Gyokeres marcou três gols na vitória do Sporting sobre o Moreirense por 3 a 1, pelo Campeonato Português. Com o hat-trick, o atleta ultrapassou o polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, e se aproximou do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, pelo prêmio da Chuteira de Ouro.