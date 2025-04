Portuguesa tropeça e empata com o Boavista em estreia pela Série D do Brasileiro

Os gols do jogo

A Lusa abriu o placar aos 41 do primeiro tempo, com um lançamento para Cristiano que bateu encobrindo o goleiro.

Logo no início do segundo tempo, aos três minutos, os visitantes ampliaram o marcador para 2 a 0. Roubando a bola na defesa do Boavista, Lohan rolou para Rildo que, de fora da área, bateu colocado no canto esquerdo.

Aos 36 minutos, os mandantes descontaram com gol de Caetano. O camisa 5 recebeu bola ajeitada dentro da área e finalizou no gol.

Aos 49 minutos, Abner cruzou a bola na área da Portuguesa. Caetano apareceu para finalizar de cabeça e empatar o jogo para o time da casa.