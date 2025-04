Equipes sub-15 e sub-17 do Santos vencem o Mauá pelo Campeonato Paulista

Na manhã deste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Santos venceram o Mauá, pelo Campeonato Paulista, no CT Rei Pelé. A time mais novo goleou o adversário por 7 a 0, com gols de Isaac Miranda (duas vezes), Vinicius Morato, Bernardo Silveira, Marcello, Paulo Henrique e Kauã Siviero. Em seguida, os mais velhos também venceram, mas com placar de 2 a 0. Os tentos foram marcados por João Grando e Ian Vicentini.

Nas duas categorias, o Peixe volta aos gramados no próximo sábado, quando enfrenta o Jabaquara, no Estádio Espanha, em Santos. A equipe sub-15 entra em campo às 9h (de Brasília), enquanto o sub-17 joga a partir das 11h.