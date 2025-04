Em alta no São Paulo, Ferreirinha precisa de quatro meses para atingir metade dos gols que fez em 2024

Na temporada 2022/23 pelo Grêmio, Ferreirinha precisou de 39 partidas para marcar sete vezes, o que reforça o bom início de ano pelo São Paulo.

Ferreirinha tentará ampliar seus números neste domingo, no clássico contra o Santos, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis.