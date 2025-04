Com virada nos segundos finais, Santo André supera Blumenau e respira na LBF

O JOGO

Dentro de quadra, o jogo foi de fortes emoções. Após ficarem atrás no placar por praticamente toda a partida, as donas da casa reagiram no último quarto e garantiram a vitória nos segundos finais. A cubana Ineidis Casanova comandou o time com uma atuação de gala: 26 pontos, 7 rebotes e 24 de eficiência, faturando o troféu de melhor do confronto. A armadora Marcella também brilhou, anotando 22 pontos - sua melhor marca em quatro temporadas na liga - e convertendo a bola de três decisiva a apenas 19 segundos do fim, que virou o placar a favor das andreenses.

Pelo lado do Blumenau, a equipe teve sua melhor performance ofensiva no ano, com destaque para Sil, que marcou 18 pontos e pegou 9 rebotes. Maite Pereira contribuiu com mais 15 pontos, mas não foi o suficiente para evitar mais uma derrota.