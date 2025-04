Com gol contra de goleiro, Grêmio e Internacional ficam no empate pelo Campeonato Brasileiro

O Gre-Nal 447 terminou empatado. Neste sábado, Grêmio e Internacional ficaram no 1 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. Anthoni (contra) marcou para o Imortal Tricolor, enquanto Alan Patrick empatou para o Colorado.

Com o resultado, o Grêmio subiu para a décima posição, com seis pontos. Já o Internacional chegou às cinco unidades, em 12º lugar.

Agora, ambas as equipes voltam a sua atenções às competições continentais. O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira, contra o Godoy Cruz, pela terceira rodada da Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas. O Internacional, por sua vez, enfrenta o Nacional, no Beira-Rio, às 21h30 de terça-feira, em partida válida pela terceira rodada da Libertadores.