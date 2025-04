Sob comando de Orlando Ribeiro, Corinthians fecha preparação para encarar o Sport; veja provável time

O Corinthians está pronto para enfrentar o Sport. Na tarde desta sexta-feira, sob comando do treinador interino Orlando Ribeiro, no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco alvinegro encerrou a preparação para o confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Na última quinta-feira, o técnico Ramón Díaz foi demitido do Corinthians. Desse modo, o treinador do sub-20 do Timão, Orlando Ribeiro, foi o responsável por comandar o treino da equipe nesta sexta-feira. Ele, inclusive, estará à beira do gramado no duelo deste sábado.

O elenco corintiano abriu as atividades assistindo a um vídeo com instruções táticas. O plantel foi ao gramado após uma ativação na academia do CT. No entanto, o treino em campo foi interrompido devido à forte chuva que caiu sobre a capital paulista na tarde desta sexta-feira.