Santos atualiza condições de Neymar e revela nova lesão na coxa

Nesta sexta-feira, o departamento médico do Santos atualizou a condição física de Neymar. O atleta sofreu uma nova lesão na coxa esquerda, agora no músculo semimembranoso e já iniciou tratamento no CT Rei Pelé. O craque não tem previsão para retorno.

"Depois de recuperado de lesão muscular, e ainda em treinamento pra ganho de massa muscular, o jogador Neymar Jr retornou aos jogos e, no primeiro tempo da vitória do Santos FC sobre o Atlético MG, sentiu novo incômodo na coxa esquerda, passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso. O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CT Rei Pelé e, quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva", divulgou o clube.