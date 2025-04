Rossi projeta clássico contra o Vasco e elogia o sistema defensivo do Flamengo

Às vésperas do "Clássico dos Milhões", entre Flamengo e Vasco, o goleiro Rossi comentou o momento da equipe rubro-negra e projetou o duelo pelo Campeonato Brasileiro.

"Acho que estamos em um bom momento. As coisas vêm acontecendo dentro de campo e estamos com grandes expectativas para o clássico, ainda mais com o jogo acontecendo no Maracanã, apesar do mando deles", destacou.

O Flamengo vem de uma goleada de 6 a 0 sobre o Juventude, na última quarta-feira. A vitória levou a equipe à liderança do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos.