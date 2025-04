Pinheiros bate Caxias do Sul e emenda terceira vitória seguida no NBB

As duas equipes esperam o final da temporada regular para descobrirem as próximas partidas, válidas pelas oitavas de final do NBB.

O jogo

Em primeiro quarto equilibrado, o Pinheiros contou com individualidades para sair vencendo. Os armadores Pacheco e David Sloan, combinados, marcaram dez pontos e contribuíram para a vantagem inicial de 20 a 17.

Entretanto, o Caxias do Sul não conseguiu aguentar o Pinheiros no segundo quarto, e a equipe paulista terminou o período vencendo por 50 a 33. David Sloan e Guilherme Omena combinaram para 15 pontos.

Na volta do intervalo, o Caxias do Sul até tentou, mas viu a vantagem do Pinheiros aumentar mais, com o quarto terminando 66 a 47. Stallworth e Taylor, armadores da equipe gaúcha, foram os destaques do terceiro período, combinando para nove pontos.

Visando os playoffs, o Pinheiros decidiu rodar o elenco no último quarto. Com bom trabalho defensivo de ambas as equipes, o Caxias do Sul conseguiu cortar a vantagem, mas não foi o suficiente para reagir. O jogo terminou 81 a 65 para os paulistas.