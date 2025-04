No 'Superman Day', Warner Bros. anuncia parceria inédita com Bahia

Nesta sexta-feira, é comemorado o Superman Day, dia em que fãs do mundo inteiro homenageiam o legado de um dos super-heróis mais amados da história. Para celebrar a data, a Warner Bros. Pictures e a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products anunciam uma parceria inédita com o Bahia, que promete trazer uma série de atividades especiais para fãs e torcedores até o lançamento de Superman no dia 10 de julho.

"Hoje, data mundialmente conhecida como Superman Day, o Esquadrão de Aço e a Warner Bros. Discovery anunciam uma Parceria Histórica. E o Mascote Tricolor, criado por Ziraldo e inspirado no maior dos Super-Heróis, também fará parte desse Time. Vem muita coisa massa por aí até o lançamento de Superman - dia 10 de Julho, somente nos Cinemas", escreveu o Bahia, em suas redes sociais.

A parceria resgata uma história única, inspirada no imaginário do super-herói, que influenciou a criação do mascote do clube baiano há quase 50 anos. Em 1979, o lendário cartunista Ziraldo, criador de clássicos como O Menino Maluquinho e Turma do Pererê, deu forma ao "Super-Homem" Tricolor, mascote oficial do Bahia ? um jovem herói sorridente, vestindo o uniforme do clube, que traduz em imagem o espírito apaixonado da torcida.