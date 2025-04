Interino projeta duelo contra o Sport e quer Corinthians ofensivo: "Vamos pressionar"

Neste fim de semana, o Corinthians já tem mais um compromisso importante. O Timão recebe o Sport às 16h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramón Díaz foi demitido pela diretoria do Corinthians na última quinta-feira. Com isso, quem comandou o último treino da equipe foi Orlando Ribeiro, treinador do sub-20. O técnico assume o time interinamente e estará à beira do gramado neste sábado.

Orlando Ribeiro tem a missão de fazer o Timão voltar a vencer no Brasileiro após duas derrotas consecutivas. O interino projetou o embate contra o Sport e quer que a equipe pressione o adversário ao longo dos 90 minutos, principalmente por jogar em casa.