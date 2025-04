Grêmio e Inter fecham preparação para Gre-Nal pelo Brasileiro; veja times prováveis

Já no CT Parque Gigante, o Internacional iniciou o dia com atividades físicas na academia, antes de ir a campo para treinos com bola sob o comando de Roger Machado. O Colorado teve apenas dois dias de preparação entre o último compromisso e o clássico, mas chega embalado: são sete Gre-Nais sem perder e o título do Campeonato Gaúcho conquistado em cima do rival neste ano.

Desta maneira, o 11 inicial do Internacional deve ter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Vitinho e Borré.