Fluminense avança em preparação e pode contar com retorno de Ganso contra o Vitória

Apesar do feriado, o Fluminense manteve seus trabalhos no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira e fez o segundo treinamento para enfrentar o Vitória neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. No duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor das Laranjeiras pode contar com o reforço de Ganso, que participou da atividade normalmente com o grupo.

O camisa 10 do Fluminense ficou fora da viagem para enfrentar o Corinthians para preservar sua condição física a fim de tê-lo 100% para os próximos compromissos. No entanto, agora, tem grandes chances de Ganso iniciar como titular pela primeira vez nesta edição do Brasileirão. O meio-campista entrou em campo duas vezes saindo do banco nesta edição do torneio, RB Bragantino e Santos.

A tendência, desta maneira, é que o técnico Renato Gaúcho mantenha a base da formação que superou o Corinthians, por 2 a 0, na Neo Química Arena. O setor de meio-campo, no entanto, ainda apresenta algumas incertezas. Enquanto Ganso deve iniciar o duelo contra o Vitória, Hércules ainda é dúvida. O meio-campista, que ficou de fora do último duelo por conta de dores musculares ? sem constatação de lesão ?, também pode reaparecer entre os titulares.