Ex-Santos, Kaio Jorge é o artilheiro do Cruzeiro desde que estreou pela equipe

3º em grandes chances criadas (5)



3º em faltas sofridas (41)

?? pic.twitter.com/8rIm2jaDEW

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 18, 2025

Na atual temporada, o jogador balançou as redes três vezes em seus sete jogos disputados. Apesar da alta concorrência na posição, devido à contratação de Gabigol, o ex-Juventus ganhou espaço com a chegada de Leonardo Jardim. Além dos dois Meninos da Vila, o técnico português também conta com Dinenno e Lautaro Díaz como opções para centroavante.

Depois da vitória contra o Bahia por 3 a 0, na última quinta-feira, onde Kaio Jorge marcou dois gols, o atacante falou que está "confiante" e que Leonardo Jardim encontrou o "esquema tático certo".