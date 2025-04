Thiago Neves visita CT do Corinthians e agradece Fabinho Soldado: 'Muito aprendizado'

O ex-jogador Thiago Neves, que acumula passagens por seis clubes do futebol brasileiro, registrou visitas ao CT do Corinthians nas redes sociais. O ex-meia agradeceu ao executivo de futebol corintiano, Fabinho Soldado, e a Caio do Valle, pela recepção e aprendizado.

Thiago Neves publicou algumas fotos acompanhando o trabalho de Fabinho Soldado nos escritórios do clube alvinegro, além de ter posado com uma camisa do Corinthians. O ex-meia, entretanto, nunca chegou a defender o Timão ao longo da carreira.

"Foram dias de muito aprendizado, obrigado Fabinho Soldado, Caio do Valle e Corinthians por abrirem a porta de um dos maiores clubes do mundo!", escreveu Thiago Neves em publicação no Instagram.