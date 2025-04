Corinthians x Sport: veja prováveis escalações e informações da partida pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Corinthians e Sport se enfrentam na tarde deste sábado, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do torneio nacional.

Os dois times estão longe de ter tido o início dos sonhos na Série A. Mandante do duelo, o Corinthians ocupa a 14ª colocação, com apenas quatro pontos conquistados. Do outro lado, o Sport amarga a lanterna, com um ponto, e ainda não venceu na competição.

O Corinthians, inclusive, chega para o embate sob o comando do técnico do sub-20, Orlando Ribeiro, que assumiu o cargo interinamente após a demissão do treinador Ramón Díaz, na última quinta-feira. O argentino não resistiu aos maus resultados e foi desligado do clube.