Corinthians segura proposta para Dorival e espera sinalização de Tite; definição só semana que vem

Dorival Júnior é o chamado "Plano A". Augusto Melo, que tem tratado sobre isso diretamente com Fabinho Soldado, gosta da ideia de ter o ex-técnico da Seleção Brasileira à frente da equipe alvinegra e, para isso, conta com a concordância do executivo de futebol, que trabalhou com Dorival no Flamengo e nutri boa relação com ele.

Dorival, no entanto, ainda não assinou a rescisão contratual dele com a CBF. Os advogados do técnico a da Confederação estão conversando e alinhando os detalhes. O treinador não poderá assumir qualquer clube antes de resolver essa pendência jurídica.

Aliás, por enquanto, nenhum dirigente do Corinthians conversou com Dorival Júnior, que está em Florianópolis para passar o feriado com a família. Não existe um estágio de 'negociações avançadas' ou proposta na mesa, nada do tipo neste momento.

Ainda assim, não é pequena a possibilidade de um acordo, caso Augusto Melo ou Fabinho Soldado decidam fazer contato direto com Dorival Júnior. Isso porque o técnico tem um desejo antigo de dirigir o Corinthians, possibilidade que se aventou algumas vezes nos últimos anos, mas que nunca se confirmou e tampouco se apresentou em um contexto tão favorável. Dorival está aberto a conversas neste sentido.

Tite não é um nome descartado, mas, o Corinthians, nos bastidores, espera que o técnico demonstre também vontade de voltar. As negativas a tantos convites nos últimos anos deixam dirigentes do Timão inseguros sobre a intenção de Tite. A informação de que ele tem negociado com representantes de equipes árabes é outro fato que impede qualquer clima de otimismo sobre o nome daquele que é tido por muitos como o maior técnico da história do Corinthians.