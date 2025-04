Corinthians não cumpre 4º prazo para entrega do balanço; Líder da Gaviões manda aviso a Augusto Melo

A diretoria do Corinthians, pela quarta vez, não cumpriu com um prazo combinado para a entrega do balanço financeiro de 2024. A data inicial era 31 de março, momento em que a gestão pediu compreensão aos órgãos fiscalizadores do clube e um novo prazo, até o dia 10 de abril. Após nova decepção do Conselho de Orientação (Cori), Pedro Silveira, diretor financeiro, e Augusto Melo, presidente corintiano, avisaram, em reunião com o Cori no dia 10 de abril, que as contas seriam apresentadas nesta quinta-feira (17), mas, de novo, não aconteceu.

A Gazeta Esportiva apurou que a diretoria não deu qualquer satisfação ao Cori pelo não cumprimento da promessa. O clube foi procurado, mas, por ora, também não se manifestou à reportagem.

Conforme manda o Código Civil e a Lei Geral do Esporte, todas as agremiações do país devem publicar, até abril, suas respectivas demonstrações financeiras referentes ao ano anterior. Portanto, há uma evidente preocupação entre os membros dos órgãos internos do clube sobre o tempo hábil para que o documento seja avaliado quando for apresentado, pois, antes do fim deste mês, o Cori precisa produzir um parecer e o Conselho Deliberativo votar pela aprovação ou reprovação dos números.