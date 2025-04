Com quatro brasileiros, Fifa lança curso para apoiar atletas após a aposentadoria

Com foco na saúde mental, bem-estar físico e qualificação profissional, o curso busca mostrar que o fim da carreira dentro de campo pode ser o início de um novo capítulo no esporte. Dividido em cinco módulos, o conteúdo aborda desde aspectos emocionais e físicos até temas como administração de clubes, ligas e federações.

"This is what the country has been waiting for after the last 12 years of heartbreak."@NZ_Football will return to the @FIFAWorldCup in 2026 thanks to the expanded tournament offering @OFCfootball a direct slot for the first time in history ??

? FIFA (@FIFAcom) April 18, 2025

Nesta edição inaugural, 70 participantes, entre jogadores, ex-jogadores e treinadores, homens e mulheres, de quase 30 países se inscreveram. Entre os nomes brasileiros estão Casemiro (Manchester United), Thiago Silva (Fluminense), David Luiz (Fortaleza) e Fernandinho (sem clube). Também participam do programa atletas como David Ospina (Colômbia), Guillermo Ochoa (México), Rodrigo de Paul (Argentina), Thiago Alcântara (Espanha), Hayley Raso (Austrália) e Elena Linari (Itália).

"Nossas carreiras em campo são curtas, mas, com este programa, estamos construindo algo que vai muito além dos 90 minutos. É sobre criar um futuro do qual possamos nos orgulhar. Muitos pensam que a aposentadoria é o fim. Este programa da Fifa prova que pode ser o começo de algo tão grandioso quanto", afirmou Alexandre Pato, ex-Corinthians e São Paulo.