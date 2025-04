Carol Meligeni vence Gabriela Cé e se classifica às semifinais do ITF W35 de Leme

O retrospecto entre Carol e Gergana é favorável à brasileira, que venceu os dois jogos contra a adversária, no W35 de Buenos Aires este ano e no W15 do Porto em 2020.

"Nas quartas de final fiz um jogo muito duro, em três sets, contra a Gabi, uma grande amiga. Sempre é difícil enfrentar outra brasileira. Foi uma partida bem tática, quase como um jogo de xadrez. No terceiro set, consegui impor meu ritmo, manter a consistência na estratégia e ser mais agressiva. Fiquei muito feliz com o resultado e com a presença de uma brasileira na semifinal", afirmou Carol.