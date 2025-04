Talles Magno tem quadro de pneumonia e desfalca o Corinthians no Brasileiro

O Corinthians terá mais uma baixa para o duelo contra o Sport. O clube informou que o atacante Talles Magno está com um quadro de pneumonia e será desfalque contra o Sport, neste sábado, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Talles Magno é a terceira ausência confirmada. O Timão também não poderá contar com o lateral direito Matheuzinho e com o volante José Martínez, que cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

A equipe alvinegra também deve seguir tendo as ausências do meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e do goleiro Hugo Souza (lesão muscular na coxa direita). Já o meia Igor Coronado, com um trauma no ombro esquerdo, é dúvida.