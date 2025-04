André Silva explica atrito com Alan Franco após empate do São Paulo com Botafogo

André Silva se pronunciou por meio do seu Instagram para esclarecer a discussão que teve com Alan Franco após o empate do São Paulo com o Botafogo, na última quarta-feira. O atacante escreveu que brigas deste tipo são normais dentro de um grupo que quer sempre vencer.

"Ao torcedor são-paulino, gostaria de dizer que desde o primeiro dia que vesti a camisa do São Paulo, eu me comprometi a dar o meu máximo com muito profissionalismo, e isso vem sendo feito desde então", escreveu.

"Discussões, diálogos internos ou públicos sempre vão acontecer dentro de um grupo que quer sair vencedor. Quem não se incomodar com uma derrota, com uma falha, não merece vestir a camisa do São Paulo. Agradeço a todos que nos apoiam e amam essa instituição acima de tudo. Seguimos focados!", concluiu o atacante.