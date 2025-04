Trabalho da Federação Paulista de Atletismo na medição de provas é elogiado

A medição de percursos de corrida de rua é fundamental para corredores que desejam monitorar seu desempenho e otimizar seus treinos. Com isso, evitam-se frustrações causadas por medições incorretas, que podem prejudicar todo um trabalho. A falta de atenção a esse item tão importante tem motivado corredores a desistirem de participar de alguns eventos que não se atentam a esse detalhe.

Nesse sentido, o trabalho realizado pela Federação Paulista de Atletismo na regulamentação das corridas, que visa oferecer um evento seguro e de qualidade para corredores de todo o estado, tem sido relevante. A medição oficial, a qualidade do percurso, a hidratação e a pontualidade na largada são alguns dos itens básicos que conferem credibilidade a um organizador em todo o segmento.

O CEO da MOVE Star, Luciano Monteiro, realizou em março o Desafio 1.6k, em Sorocaba, e destacou a parceria com a FPA na medição oficial dos percursos. "Com o diretor de Corridas de Rua da FPA, Raphael Silva, realizamos uma aferição detalhada de 10k, 5k e 1.600 metros. Os relatos de corredores no dia do evento foram extremamente positivos, com muitos afirmando que as marcações estavam precisas em relação aos seus GPS", destacou.