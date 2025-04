Pressionado, técnico Ramón Díaz comanda treino em reapresentação do Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians se reapresentou após a derrota em casa para o Fluminense. Pressionado no cargo após a sequência de resultados ruins, o técnico Ramón Díaz comandou o treino do Timão no CT Dr. Joaquim Grava - pelo menos segundo nota do clube.

Em meio às más atuações da equipe, Ramón Díaz se vê pressionado no comando técnico do Corinthians. O time só venceu um dos seis jogos desde a final do Paulistão e vem de três resultados ruins contra América de Cali-COL, Palmeiras e Fluminense.

Ainda assim, o argentino esteve no comando do time nesta quinta-feira. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fluminense permaneceram na parte interna do CT para um trabalho de recuperação física.