São Paulo abre venda de ingressos de jogo contra o Santos ao público geral

Na manhã desta quinta-feira, o São Paulo abriu ao público geral a venda dos ingressos para a partida diante do Santos, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo, às 20h (de Brasília), no Morumbis.

Os preços inteiros variam entre R$ 50 e R$ 250 (com meia-entrada entre R$ 25 e R$ 125). O Camarote Coorporativo tem o valor de R$ 400, enquanto o Camarote dos Ídolos custa R$ 600.

Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus ingressos por meio do site https://www.spfcticket.net/.