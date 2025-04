Presidente da Gaviões da Fiel pede demissão de Ramón Díaz: "Muito obrigado pelos serviços prestados"

O Corinthians perdeu para o Fluminense, nesta quarta-feira, por 2 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Alexandre Domênico Pereira, presidente da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, pediu a demissão do treinador Ramón Díaz.

"Ramón Díaz, muito obrigado pelos serviços prestados, temos muita gratidão pela saída do rebaixamento e o memorável título paulista, mas infelizmente seu trabalho no Coringão já deu", escreveu Alexandre Domênico Pereira nos stories do Instagram, nesta quinta-feira.

Desde a conquista do título Paulista, no dia 27 de março, o Corinthians disputou seis jogos (entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana), com apenas uma vitória, dois empates, três derrotas e 27,8% de aproveitamento.