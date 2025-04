Marcos Rocha treina à parte, Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Fortaleza

Embalado, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta quinta-feira, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio. Sem tempo de descanso, a delegação alviverde já deu início à preparação para o jogo contra o Fortaleza, que acontece no domingo.

Os titulares do duelo no Sul seguiram o cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram trabalhos técnicos no campo: um posicional de circulação de bola, outro de passes e marcação e outro de enfrentamentos em campo reduzido.

O lateral direito Marcos Rocha, com edema na panturrilha esquerda, foi a campo e seguiu um cronograma de trabalho individualizado à parte com o Núcleo de Saúde e Performance. O meia Lucas Evangelista, que trata um trauma na coxa direita, evoluiu na recuperação e fez parte do treino integrado ao elenco.