Liverpool renova com zagueiro Van Dijk por mais duas temporadas

O zagueiro e capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, renovou seu contrato com o clube nesta quinta-feira. A extensão do vínculo garante a permanência do holandês em Anfield até junho de 2027.

"Estou muito feliz, muito orgulhoso. Há tantas emoções, obviamente, passando pela minha cabeça agora enquanto falo sobre isso. É um sentimento de orgulho, é um sentimento de alegria. É simplesmente incrível. A jornada que tive até agora na minha carreira, poder estendê-la por mais dois anos neste clube é maravilhoso, e estou muito feliz", afirmou o defensor.

Na última semana, o Liverpool também renovou com o atacante egípcio Mohamed Salah. A extensão de contrato dele também é por duas temporadas.