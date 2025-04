Evangelista avança em recuperação, treina e fica perto de reforçar o Palmeiras

O meio-campista Lucas Evangelista está perto de voltar a ser opção para o técnico Abel Ferreira. Nesta quinta-feira, na reapresentação do Palmeiras, o atleta avançou em seu processo de recuperação de um trauma na coxa direita e fez parte do treino integrado ao restante do elenco.

Evangelista vem sendo desfalque no Palmeiras há três partidas. Ele entrou em campo pela última vez quando foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Ilha do retiro, no dia 6 de abril. Depois disso, foi baixa contra Cerro Porteño, Corinthians e Internacional.

O meio-campista chegou ao Palmeiras depois da disputa do Campeonato Paulista, torneio pelo qual defendeu o Red Bull Bragantino. O jogador de 29 anos estreou no dia 30 de março, na estreia do Brasileirão, no empate sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque.