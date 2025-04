Em meio à polêmica, Filipe Luís diz que Bruno Henrique "está normal" e pede: "Presunção de inocência"

O Flamengo goleou o Juventude, nesta quarta-feira, por 6 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Depois do jogo, o treinador Filipe Luís se manifestou sobre a polêmica com o atacante Bruno Henrique, indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva pela Polícia Federal.

"Eu conversei com ele. Está normal, absolutamente normal. Ele se apresentou com todos os companheiros. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência. Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações. Ele tem a presunção de inocência. Como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila. Entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e está absolutamente normal. Enquanto estiver disponível é um jogador muito importante para mim", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

Em meio à polêmica, Bruno foi relacionado para o duelo contra o Juventude e começou a partida no banco de reservas. O atacante entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Gonzalo Plata.