Corinthians vence Caxias do Sul em jogo com duas prorrogações pelo NBB

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians venceu o Caxias do Sul por 103 a 98 em um duelo eletrizante com duas prorrogações no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela penúltima rodada da primeira fase do NBB.

Com o resultado, o Timão manteve a décima colocação na tabela e segue na briga para consolidar a vaga nos playoffs. Já o Caxias, atualmente em 15º, perdeu a chance de subir na classificação. Os dois times voltam à quadra nesta sexta-feira: o Corinthians encara o União Corinthians, às 20h, no mesmo ginásio; enquanto o Caxias enfrenta o Pinheiros, também às 20h, em São Paulo.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e reviravoltas. O Corinthians começou melhor e abriu dez pontos de vantagem até o intervalo (40 a 30). No terceiro período, o Caxias reagiu com grande atuação de Vini Chagas ? cestinha da partida com 34 pontos e 13 rebotes ? e virou o placar: 57 a 56.