Al-Hilal vence em casa e segue na caça pela liderança do Campeonato Saudita

Atuando em seus domínios, o Al-Hilal venceu o Al-Khaleej por 3 a 0, pela 28ª rodada do Campeonato Saudita. Dois gols do jogo foram marcados por Salem Al-Dawsari, enquanto Mitrovic deu números finais ao duelo. O placar poderia ser ainda mais elástico para a equipe da casa, que finalizou diversas vezes a meta adversária, mas parou em grandes defesas do goleiro Raed Ozaybi.

Keeping up the good performance ?? pic.twitter.com/pYUkqWraVC