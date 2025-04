Zubeldía atribui novo empate do São Paulo a erro de arbitragem e desfalques

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visitou o Botafogo no Nilton Santos, empatou em 2 a 2 e segue sem vencer. Após a partida, o técnico Luís Zubeldía atribuiu o quarto empate seguido do Tricolor na competição a um erro de arbitragem, que anulou um gol da equipe paulista ainda no primeiro tempo, e aos desfalques.

"Os lesionados são todos importantes. Lucas e Oscar, por exemplo, são titulares. Com certeza, gostaria de ter ganhado o jogo independente de tudo isso, e hoje fizemos uma partida para tal. Fizemos um ótimo primeiro tempo, apesar das dificuldades. Acho que o árbitro teve um certo grau de covardia nas decisões, principalmente no gol anulado do Ferraresi. A sensação que tenho é que a arbitragem se "acovardou". O gol foi legítimo, cravo isso aqui", declarou.

Isso porque aos 53 minutos da primeira etapa, o São Paulo marcou com Ferraresi, que aproveitou bola sobrada em escanteio pela direita e balançou as redes. No entanto, após análise no VAR, foi identificada posição de impedimento do próprio zagueiro e o tento foi anulado.